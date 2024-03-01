В Москве стремятся достигнуть планки в 80 лет по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 78,2 года и власти столицы стремятся в ближайшие годы достигнуть планки в 80 лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— В Москве хороший уровень продолжительности жизни. На сегодня она составляет в среднем 78,2. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем достигнуть планки в 80 лет, — сообщила она.

Ракова отметила, что городские власти взаимодействуем с учеными и экспертами из разных областей по вопросам успешного старения и активного долгожительства. По словам заммэра, все единогласно называют самостоятельность, активность и вовлечение в социальную жизнь факторами долгой и счастливой жизни. Среди прочего заммэра указала, что в этом году власти Москвы проводят максимальную доступность экосистемы проекта «Московское долголетие», передает ТАСС.