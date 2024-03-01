Бардовский фестиваль Олега Митяева открылся на ВДНХ

"Мне кажется, в самом названии фестиваля заключена его основа, сама суть,- считает она. - Потому что наши песни, а именно бардовская классика: Окуджава, Визбор, Высоцкий и другие классики - это наша основа. Я пела всю жизнь их песни и искреннее считала их своими. Потому что в них заложены общечеловеческие принципы искренней дружбы, настоящей любви и порядочности. Это так важно, чтобы эти песни пели как свои еще многие будущие поколения".