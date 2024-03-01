Бардовский фестиваль Олега Митяева открылся на ВДНХ
I Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" открыл свои двери для всех любителей жанра. С 29 февраля по 3 марта в рамках выставки-форума "Россия" можно будет услышать любимые песни, познакомиться с известными исполнителями и получить от них несколько профессиональных советов. Проект создан фондом Олега Митяева.
"За 4 дня слёта можно успеть многое!"- уверены юные талантливые исполнители, которые приехали из самых разных уголков России, чтобы набраться опыта у мэтров бардовской песни.
Более 100 одаренных авторов и исполнителей участвуют в самом волнительном событии фестиваля - конкурсе авторской песни "Наша смена". Ребятам есть за что бороться, ведь победители отправятся в "Артек", чтобы поучаствовать в развивающей программе от фонда Олега Митяева. Участие в слёте даст детям возможность проникнуться сутью бардовского движения - об этом рассказала исполнительница Галина Хомчик.
"Мне кажется, в самом названии фестиваля заключена его основа, сама суть,- считает она. - Потому что наши песни, а именно бардовская классика: Окуджава, Визбор, Высоцкий и другие классики - это наша основа. Я пела всю жизнь их песни и искреннее считала их своими. Потому что в них заложены общечеловеческие принципы искренней дружбы, настоящей любви и порядочности. Это так важно, чтобы эти песни пели как свои еще многие будущие поколения".
Сама Галина Хомчик, а также дуэт "Мастер Гриша", Наталья Дудкина, Андрей Крамаренко и другие барды 1 марта выступят на концерте "Вспоминая Окуджаву". Со сцены прозвучат любимые песни автора, которым невозможно не подпевать. Также запланированы музыкальные вечера, которые бесплатно может посетить любой желающий.
Начинающим исполнителям на фестивале важно не только продемонстрировать собственные таланты в пении, игре на гитаре и сочинительстве, но и отточить их. На бесплатных мастер-классах знаменитые певцы, авторы песен и актеры расскажут о профессиональных секретах и дадут конкретные советы. Композитор Борис Кинер удивился огромному количеству действительно талантливых юных исполнителей.
"Такие маленькие, ребятам едва исполнилось 14 лет, а уже играют на разрыв. И каждый лучше другого, каждый удивляет чем-то своим, особенным. Подрастает достойная смена, которая любит и знает работы мастеров прошлых лет. Они смотрят разумными глазами и стараются впитать как можно больше информации. И самое главное, что мы им можем передать - та самая атмосфера единения и уюта бардовского сообщества".
Главным событием слёта станет гала-концерт, который состоится 3 марта в павильоне №57 на ВДНХ. Евгений Маргулис, Никита Высоцкий и множество других бардов представят публике новые авторские композиции и исполнят любимые песни прошлых лет. Особенным гостем концерта станет хор Сретенского монастыря, а также множество лауреатов Грушинского фестиваля.