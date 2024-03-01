Московский снег превратился в рогалики

Речь идет о метеорологическом явлении под названием снежные рулоны или снежные валы. При нем под действием силы ветра и гравитации образуются комья снега, похожие на свернутые ковры. Диаметр рулонов может достигать до 70 сантиметров.

Явление встречается редко, так как для образования таких рогаликов требуются особенные условия. Снег должен покрывать землю, но не приливать к ней. Необходимо, чтобы осадки были влажными, но не рыхлыми и пушистыми, а температура воздуха — немного выше точки замерзания воды. Также требуется ветер такой мощности, чтобы переместить рулоны и при этом их не разрушить.