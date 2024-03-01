Облачная с прояснениями погода и до +4 градусов ожидается в Москве в пятницу, 1 марта. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня погоду в столице продолжит формировать малоактивный атмосферный фронт. Сейчас он перемещается по периферии обширного барического максимума.

В такой ситуации в Москве и близлежащих районах ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, а местами — небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Утром и вечером в отдельных участках столицы может образоваться туман. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, в Московской области — от 0 до +5 градусов.