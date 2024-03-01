Синоптик рассказал, как изменится московская погода в выходные

В субботу в Москве будет облачно, температура в ночные часы составит 0 градусов, днем увеличится до 2 градусов тепла. В воскресенье в столицу вернется солнечная погода. Температура при этом ночью понизится до минус 4–6 градусов, что все равно остается выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до плюсовых значений. Также на выходных прогнозируется повышение давления. В субботу в некоторых районах может выпасть снег, однако сильных осадков ожидать не приходится, — сказал Шувалов.