Собянин заявил о переходе программы реновации на новый уровень

Программа реновации переходит на новый уровень. Об этом 29 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил в соцсетях. Также глава города рассказал о создании в столице инновационной медицинской инфраструктуры.

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Программу реновации утвердили в августе 2017 года. С тех пор новые квартиры получили почти 130 тысяч москвичей. Еще около 26 тысяч жителей, попавших в программу, сейчас оформляют документы, необходимые для переезда, или находятся в процессе переселения.

— Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах, — написал Сергей Собянин. — Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 — с начала года.

Комфортное жилье

Квартиры в новостройках отличаются просторными прихожими. На полу уложена керамогранитная плитка. Она не боится влаги и грязи, которую мы приносим домой на обуви во время ненастной погоды. Пространство прихожей организовано так, чтобы у жильцов была возможность повесить полки, поставить вместительный шкаф.

По сравнению с квартирами в старых пятиэтажках, в новостройках больше площадь и у кухонь. Минимум — 10 квадратных метров.

— Учитывая, что сейчас на старой кухне я дотягиваюсь до всех шкафов, сидя на табуретке, 10 «квадратов» — это, конечно, много, — поделилась участница программы реновации из района Нагатино-Садовники Екатерина Иванова. — А еще теперь у меня будет дверь на кухне! Кроме того, в новых кухнях предусмотрены розетки — под холодильник, под вытяжку, телевизор и другие бытовые приборы.

Еще один стандарт квартир по реновации — остекленный балкон или лоджия. Некоторые жильцы утепляют их, превращая в рабочий кабинет или зимний сад.

Новый уровень

После того, как участники программы реновации переезжают из старых в новые квартиры, расселенные дома сносят, а на их месте строят жилье для следующих этапов.

— Сейчас на месте старого фонда строим 109 корпусов площадью порядка 2 миллионов квадратных метров, где будет жилье для более чем 70 тысяч человек, — уточнил Сергей Собянин.

На юго-востоке Москвы, в Рязанском районе, на месте расселенных пятиэтажек строят жилой комплекс на 564 квартиры. Всего будет три корпуса, которые объединят подземной парковкой.

— Переходим на новый уровень — от строительства отдельных домов к полноценной квартальной застройке, — подчеркнул мэр. — Возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала. В Гольянове, например, в рамках программы реновации построят дорогу протяженностью 400 метров.

— Движение будет двустороннее, по двум полосам в каждом направлении, — рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков. — Планируется устройство велосипедной дорожки шириной два метра, установка уличных фонарей, дорожных знаков и нанесение разметки.

Как уточнил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, Москва для реализации программы реновации предоставляет земельные участки, в том числе для развития инженерной инфраструктуры и создания удобной улично-дорожной сети в новых кварталах. Так, в районе Гольяново общая площадь выделенных участков составила почти 13,5 гектара.

По программе реновации в новых кварталах также строят школы и детские сады, поликлиники и учреждения культуры, обустраивают игровые и спортивные площадки, создают парки и скверы.

Капитальный ремонт

В Москве реализуется масштабная программа модернизации учреждений системы здравоохранения. В 11 стационарах сейчас идет капитальный ремонт приемных отделений. Продолжается обновление корпусов больниц имени Боткина, Вересаева и Филатова.

— В хирургическом корпусе № 10 больницы имени Вересаева после капремонта заработают операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения, — рассказал Сергей Собянин.

А в больнице № 15 имени Филатова приведут в порядок корпус № 4. После ремонта в этом здании откроют обновленные и переоснащенные отделения, в том числе трансфузиологии и компьютерной томографии.