Музей архитектуры представил выставку о соборах эпохи Ивана Грозного
В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева представлена выставка «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного», посвященная шедеврам русской архитектуры XVI века, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с пресс-показа экспозиции.
«У проекта немного интригующее название, но, конечно, мы говорим о научных тайнах, о научных вопросах, об истории изучения этого уникального периода в русской архитектуре», – сказала директор музея Наталья Шашкова.
Как отметила куратор выставки Юлия Ратомская, экспозиция включает в себя портретные изображения, книги, графические реконструкции храмов, макеты и другие экспонаты.
«Я хотела обратить ваше внимание на то, что в архитектурном контексте появляются и иконы. Иконы присутствуют здесь не только как некое напоминание о том, что архитектура никогда не была пустой, но и потому что многие иконы несут изображения тех архитектурных шедевров, о которых мы рассказываем», – добавила она.
По словам куратора, особый интерес представляют керамические иконы «Распятие» и «Спас Нерукотворный», созданные в 1561 году для Борисоглебского собора в Старице, а также фрагменты керамической иконы «Распятие», найденные во время археологических раскопок на месте этого храма.
Выставка будет открыта для посетителей с 1 марта по 12 мая 2024 года.