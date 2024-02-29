Музей архитектуры представил выставку о соборах эпохи Ивана Грозного

«Я хотела обратить ваше внимание на то, что в архитектурном контексте появляются и иконы. Иконы присутствуют здесь не только как некое напоминание о том, что архитектура никогда не была пустой, но и потому что многие иконы несут изображения тех архитектурных шедевров, о которых мы рассказываем», – добавила она.