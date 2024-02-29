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Хуснуллин заявил, что движение по ВСМ Москва – Санкт-Петербург можно запустить через 5 лет

Запустить движение поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург возможно через пять лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: движение по ВСМ Москва – Петербург можно запустить через 5 лет
© ТАСС

"Трассировка на сегодняшний день утверждена полностью, деньги сейчас считаются, так же как считается источник в зависимости от трассировки, от объема, от скорости. Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что срок в пять лет отсчитывается с 2024 года. За это время, по его словам, по трассе можно запустить полноценное движение.

Ранее Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что первый маршрут строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов пройдет через Тверь и Великий Новгород. Он добавил, что ВСМ будет проложена до различных городов, в том числе до Минска.

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