Хуснуллин: движение по ВСМ Москва – Петербург можно запустить через 5 лет

Запустить движение поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург возможно через пять лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Трассировка на сегодняшний день утверждена полностью, деньги сейчас считаются, так же как считается источник в зависимости от трассировки, от объема, от скорости. Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что срок в пять лет отсчитывается с 2024 года. За это время, по его словам, по трассе можно запустить полноценное движение.