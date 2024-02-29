Музей Победы подготовил подарок в первый день весны
В первый день весны Музей Победы дарит гостям подарок и запускает акцию «Счастливые часы». Так, на протяжении всего марта при посещении экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» по вечерам в будни входной билет станет бесплатным. Об этом в четверг, 29 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.
После экскурсий по бесплатному билету гости смогут осмотреть выставку «Подвиг Армии», диорамный комплекс, проект «Родные просторы», а также экспозиции «Война: день за днем», «Защитники», «Победа – одна на всех» и другие.
Акция будет действительна по вечерам в период с 1 по 31 марта со вторника по пятницу.
В Музее Победы 28 февраля открылась выставка живописных работ «Родные просторы» художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Смирнова. В экспозицию вошли подлинные картины художника из фондов учреждения.
Кроме того, 8 февраля в Музее Победы также открылась выставка «Война: день за днем», приуроченная к 80-летию учреждения орденов и медалей Ушакова и Нахимова. В экспозицию вошли «морские» награды, форма, навигационные инструменты, плакаты и графика, связанные с Военно-морским флотом.