Музей Победы подготовил подарок в первый день весны

В первый день весны Музей Победы дарит гостям подарок и запускает акцию «Счастливые часы». Так, на протяжении всего марта при посещении экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» по вечерам в будни входной билет станет бесплатным. Об этом в четверг, 29 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

После экскурсий по бесплатному билету гости смогут осмотреть выставку «Подвиг Армии», диорамный комплекс, проект «Родные просторы», а также экспозиции «Война: день за днем», «Защитники», «Победа – одна на всех» и другие.

Акция будет действительна по вечерам в период с 1 по 31 марта со вторника по пятницу.

В Музее Победы 28 февраля открылась выставка живописных работ «Родные просторы» художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Смирнова. В экспозицию вошли подлинные картины художника из фондов учреждения.