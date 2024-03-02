Восемь поликлиник отремонтируют на северо-западе Москвы

В СЗАО в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена будет отремонтировано еще восемь поликлиник. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

— Среди поликлиник, которые сейчас находятся в ремонте, четыре взрослых и две детских общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Они расположены в Северном Тушине, Хорошево-Мневниках, Строгине, Куркине, Покровском-Стрешневе и Митине, — отметили в пресс-службе.

Ремонтные работы находятся на разных этапах реализации из-за того, что они стартовали в различные временные промежутки. В рамках восстановительных работ в медицинских зданиях поменяют лифты, инженерные системы, двери и окна. Также произведут отделку помещений и утеплят фасады, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке и юге столицы открылось еще две поликлиники с начала текущего года. Теперь на Ленской находятся филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11, а на Автозаводской — филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61.