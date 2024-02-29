Специалисты рассказали о ходе реставрации Музыкального театра имени Шаляпина

Масштабная реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина продолжается в Санкт-Петербурге. В здание запланировано обновление от подвалов до стеклянного купола.

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Пока в театральном доме в Александровском парке работают строители, музыканты репетируют и выступают на других площадках Петербурга. Ожидается, что ремонт будет полностью завершен примерно через два года.

В здании уже был проведен демонтаж оборудования с лифтовой шахтой, в данный момент ведутся работы по устройству временной кровли, для того чтобы делать замену существующего кровельного покрытия, стропильной системы на полностью новую кровлю.

— И в дальнейшем будем реставрировать фасад, — рассказал начальник участка строительства компании-подрядчика Николай Слотин в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

После ремонта в цокольных этажах разместят суперсовременные подъемные механизмы, которые позволят в считанные минуты менять декорации на сцене и возносить на уровень зала весь оркестр театра по ходу пьесы. При этом современные технологии будут вписаны в архитектуру исторического здания гармонично и в соотвествии с техническими требованиями.

27 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге Доходный дом Блокка включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, передает Neva.Today.