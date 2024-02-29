Москвичи оценят благоустройство территории возле Южного речного вокзала

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участникам которого предлагают поделиться мнением об обновленной территории возле Южного речного вокзала.

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Там провели масштабную реконструкцию и создали инфраструктуру для работы городского транспорта. Выбрать можно один из предложенных вариантов ответа — например, поставить отличную оценку, четверку или поделиться замечаниями, если они есть.

«Несколько лет назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, а в прошлом году реализовали масштабный проект по обновлению территории Южного речного вокзала. В Москве появилась еще одна точка притяжения горожан с комфортной прогулочной набережной и местами для отдыха, с современным энергоэффективным освещением. В рамках проекта организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили павильоны для пассажиров и диспетчерской. Кроме того, выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей, в том числе по устройству специальной системы водостока», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр БирюкоПетр Бирюков.

Южный речной вокзал открыли после реконструкции к началу навигации в апреле 2023 года. Специалисты очистили акваторию от иловых отложений, углубили дно, отремонтировали причальную стенку, чтобы обеспечить безопасную швартовку судов, заменили леерное ограждение, а поручни украсили архитектурно-художественной подсветкой.

На благоустроенной 500-метровой набережной организовали пять причальных зон с четырьмя павильонами: тремя для посадки на суда и одним для диспетчерской. Рядом с ними установили информационные стелы. Для пассажиров оборудовали комфортную зону ожидания с лавочками и цветниками. Перед зданием вокзала обустроили пространство для отдыха площадью 800 квадратных метров: сделали современное освещение, поставили скамейки и урны, высадили деревья и кустарники. Около вокзала появилась новая автобусная остановка и удобный наземный переход к парку «Остров мечты».

Теперь Южный речной вокзал — это не только важный транспортный объект, но и место притяжения москвичей и гостей столицы. Только в 2023 году там состоялось более 300 бесплатных мероприятий. Программы текущего года выбрали «активные граждане». Они отдали предпочтение концертам, кинопоказам и выставкам.

«После обновления Южный речной вокзал привлекает все больше москвичей и туристов. В реконструированном здании и на благоустроенной набережной можно комфортно проводить время. С момента открытия весной 2023 года вокзал принял почти 245 тысяч посетителей, здесь состоялось более 370 мастер-классов, лекций, кинопоказов, тренировок и других бесплатных мероприятий для детей и взрослых. Мы продолжим развивать эту площадку, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, прошло свыше шести с половиной тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».