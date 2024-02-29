Весенняя погода в Москве ожидается только во второй декаде апреля
В Москве весенняя погода установится только во второй декаде апреля. Об этом 29 февраля заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.
Количество снега, которое сейчас в Москве, более чем в полтора раза превышает норму. На весеннее тепло и сход снежного покрова в связи с этим следует рассчитывать только в апреле, и не в начале.
«Естественно, что в марте будут какие-то теплые дни, такие вот, как были вчера и позавчера, и даже более теплые. Но весна, когда снег сходит, когда жизнь начинает оживать в природе — это вторая декада апреля», — подчеркнул синоптик.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Парламентской газете», что в первые весенние дни, с 1 по 5 марта, на европейской территории России среднесуточная температура будет на 3-5 градусов выше климатической нормы. А в Сибири погода в начале марта останется аномально холодной, которая больше соответствует середине февраля.