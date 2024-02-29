Акция «Добрая елка» завершилась в столице
В столице подошла к концу акция «Добрая елка». Участие в программе приняли ребята от трех до 17 лет из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.
Новогодние желания детей разместили на сайтах акции и городских елках, после чего любой желающий мог выбрать адресата и сделать подарок. К проекту подключились более 140 некоммерческих организаций. Среди подарков были визиты на выступление танцоров, интерактивная кукла, поездка к Деду Морозу, микроскоп и многое другое.
— Акция сближает жителей и некоммерческие организации, делает их работу заметнее и знакомит с теми, кому они помогают, — цитирует Екатерину Драгунову официальный сайт мэра Москвы.
Ежедневно сотрудники благотворительных организаций оказывают помощь тем, кто в ней нуждается: горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, а также заботятся о животных и об окружающей среде. Их кропотливая работа вызывает восхищение. Столица же помогает некоммерческому сектору. Среди мер поддержки — комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной помощи.