Акция «Добрая елка» завершилась в столице

В столице подошла к концу акция «Добрая елка». Участие в программе приняли ребята от трех до 17 лет из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

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Новогодние желания детей разместили на сайтах акции и городских елках, после чего любой желающий мог выбрать адресата и сделать подарок. К проекту подключились более 140 некоммерческих организаций. Среди подарков были визиты на выступление танцоров, интерактивная кукла, поездка к Деду Морозу, микроскоп и многое другое.

— Акция сближает жителей и некоммерческие организации, делает их работу заметнее и знакомит с теми, кому они помогают, — цитирует Екатерину Драгунову официальный сайт мэра Москвы.