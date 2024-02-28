28 февраля мэр Москвы Сергей Собянин посетил Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». Глава города осмотрел патоморфологическую лабораторию и корпус лучевой терапии.

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Шестиэтажное здание для корпуса лучевой терапии ввели в эксплуатацию. Десятый по счету, он стал финальным этапом создания крупнейшего в Москве медицинского комплекса.

— Построили в Коммунарке целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы, — подчеркнул Сергей Собянин. — Миллионы людей здесь будут получать качественную медицинскую помощь.

Корпус будет принимать пациентов с онкологическими заболеваниями. Здесь будет работать отделение радионуклидной диагностики. Современная техника позволит специалистам выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. Корпус оснащен новейшим оборудованием, которое предназначено для проведения 3D и 4D лучевой терапии. Среди уникальных аппаратов — линейный ускоритель электронов.

— Это самый современный ускоритель, который позволяет с миллиметровой точностью добираться до самых труднодоступных опухолей, в том числе головного и спинного мозга, — рассказал заведующий отделением радиотерапии Евгений Петухов. — С его помощью мы можем в режиме реального времени следить за положением опухоли — облучаемой мишени и с максимальной точностью воздействовать на нее, не затрагивая здоровые ткани.

Лечение получается максимально безопасным. Различные датчики постоянно контролируют положение пациента. Также с их помощью врачи могут отслеживать дыхание человека и лечить его на определенной фазе вдоха, которую «запомнил» аппарат.

— Плюс все оснащение этого корпуса позволяет оптимизировать этап лучевой терапии и в ряде случаев сократить продолжительность сеансов и всего курса лечения, — добавил Петухов.

Ближайшие несколько месяцев уйдут на наладку оборудования. Первых пациентов здесь примут осенью.

В борьбе со злокачественными новообразованиями важно точно и быстро поставить диагноз. Как рассказал мэр, Москва вступает в новую цифровую фазу диагностики онкозаболеваний. Сегодня на базе пяти онкоцентров, один из которых работает в больнице в Коммунарке, созданы суперсовременные патоморфологические лаборатории. Они помогают выявлять опухоли и предопухолевые патологии, уточнить причину их возникновения, проводят исследования, позволяющие индивидуально подобрать таргентную и иммунную терапию. В прошлом году только в патоморфологической лаборатории центра «Коммунарка» провели более 519 тысяч исследований биоматериала, в том числе 2555 срочных биопсий. Все данные автоматически добавляются в единую информационную систему.

— Мы закончили создание цифрового контура в области патоморфологических исследований в онкологии, — сказал мэр.

— Это своеобразная революция в области лечения онкозаболеваний, потому что у врачей появились совершенно другие возможности, прежде всего в скорости и точности постановки диагноза.

Следующий этап — внедрение технологий искусственного интеллекта. Уже сегодня тестируют сервисы, которые помогают врачам выявлять некоторые виды рака, в том числе молочной железы.

КСТАТИ