Горожане с инвалидностью смогут не перевыпускать карту москвича

Жителям столицы с инвалидностью больше не потребуется перевыпускать карту москвича после продления льготы. Она продолжит действовать, если держатель своевременно пройдет медико-социальную экспертизу. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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Ежегодно для жителей столицы с инвалидностью, которые обладают срочной льготой, выпускают порядка 60 тысяч карт москвича. Они дают возможность получать скидки, записываться к врачу, пользоваться социальным такси, бесплатным проездом на городском транспорте и многое друге. Раньше карта москвича для граждан со срочной льготой кодировалась только на период ее действия. После этого тем, кто продлевал льготу, приходилось подавать заявление на выпуск новой карты.

— C марта этого года карты москвича для инвалидов со срочной льготой будут кодироваться на семь лет. Для детей-инвалидов — на семь лет или до достижения 18 лет. Теперь в информационной системе проверка продления льготы будет проходить автоматически, карту заблокируют только в случае отсутствия статуса. Чтобы не перевыпускать ее, нужно своевременно проходить медико-социальную экспертизу, — цитирует сообщение пресс-службы столичного Департамента информационных технологий официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году карту москвича сделали еще удобнее и доступнее для горожан, добавив в нее новые функции, а также обновив форматы.