Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 1 марта

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша после игр с мамой Диндин пытается вырваться из ее объятий. Какие последние новости известны о животном сегодня?

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Как Катюша играет с мамой и развивается

На видеозаписи запечатлен момент, как Диндин и Катюша играются в вольере. В какой-то момент маленькая панда смогла вырваться из объятий матери и попыталась сбежать от нее и от взора видеокамер.

«Катюша, ну не уходи. Весело же играем», — подписала кадры директор зоосада.

Также Акулова опубликовала фото с Катюшей, которая игралась в манеже. Гендиректор учреждения рассказала, что сейчас маленькая панда весит уже почти 16 килограммов.

телеграм-канал Светланы Акуловой

«Кто тут мою СВ обижает? Растет моя защитница. 15,6 кг розового счастья», — написала руководитель столичного зоопарка.

Подписчики Акуловой в комментариях отметили, что Катюша действительно очень быстро растет и развивается, находясь под присмотром специалистов Московского зоопарка.

«Приобретает уже черты большого медведя потихонечку. Очень быстро растет»;

«Красавица, глаз не оторвать. И такая уже личность! Отличный кадр удалось поймать»;

«И кунг-фу-пандочка — защитница. И балерина с самым красивым шпагатом, и самая очаровательная гимнастка. Ну невероятно харизматичная и неотразимая Катюша»;

«Фотография просто чудесная, так момент хорошо пойман. Красотка же!» — писали пользователи Сети.

Что известно о родителях Катюши Жуи и Диндин

Панда Катюша родилась 30 августа 2023 года в Москве. Ее родители Жуи и Диндин были привезены из Китая и живут в Московском зоопарке с 2019 года.

Жуи родился 31 июля 2016 года и очень любит общаться с людьми, а также жонглировать мячом.

«Открыт, уверен в себе, весел. С удовольствием исследует территорию, радостно общается с людьми. Любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Охотно позволяет себя подкупить лакомством. Для него очень важна вода — сразу же садится даже в небольшую лужицу», — сообщается на сайте столичного зоопарка.

Диндин родилась 30 июля 2017 года. Она довольно сдержана и аккуратна, а по незнакомой местности передвигается с осторожностью.