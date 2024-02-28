Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

В Москве работают 138 центров госуслуг, в которые ежедневно за помощью обращаются почти 70 тысяч горожан. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Сотрудники решают вопросы москвичей и помогают оформить необходимые документы, — отметил глава города.

Мэр напомнил, что госуслуги — это больше 11 тысяч специалистов и индивидуальный подход к каждому посетителю, флагманские офисы с расширенным перечнем услуг и дополнительными сервисами, а также зона электронных услуг, в которой сотрудники помогают оформить документы онлайн.

Кроме того, в центрах госуслуг организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями, зона обмена книгами, где есть литературные произведения и в электронном формате, написал Собянин в своем Telegram-канале.