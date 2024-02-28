Авиакомпания «Россия» начнет доставлять екатеринбуржцев в аэропорт «Внуково»

Летом из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы компании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот» ) в московский аэропорт «Внуково» . Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот открывает продажу билетов на регулярные рейсы из аэропорта „Внуково“ в Екатеринбург и Уфу. Полеты будут выполняться авиакомпанией „Россия“», — говорится в сообщении. Также известно, что рейсы появятся только с 2 июня и будут осуществляться на самолетах Superjet 100.