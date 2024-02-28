Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Жители столицы могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента РФ. Оно пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00.

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Отмечается, что предварительная регистрация не нужна. Тестирование пройдет как на участках, так и на странице elec.mos.ru.

Для участия в предварительном голосовании необходима постоянная регистрация в Москве. Сначала пользователю нужно проверить, какие способы голосования ему доступны. Для этого следует войти в личный кабинет и нажать кнопку «Получить информацию».

После этого потребуется внести недостающие данные или повысить статус учетной записи. В указанное время нужно зайти на страницу голосования и сделать выбор. Участники тестового голосования традиционно ответят на важный для столицы вопрос. В этом году он звучит так: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?», передает официальный сайт мэра столицы.