Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Столичные дома-музеи известных писателей и ученых в минувшем году посетили больше 375 тысяч человек. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, всего в городе открыто 16 таких учреждений. Одним из самых популярных стал Дом-музей Тургенева, в котором была проведена комплексная реставрация. Часто москвичи и гости столицы посещали Музей Булгакова на Большой Садовой, который также известен как «нехорошая квартира» из романа «Мастер и Маргарита». Здесь можно увидеть оригинальную мебель, которая принадлежала писателю.

Популярностью в 2023 году пользовался Музей Николая Островского, который находится на Тверской улице. В нем также представлены личные вещи, фотографии и документы драматурга.

— Каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.