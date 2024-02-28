Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы
Столичные дома-музеи известных писателей и ученых в минувшем году посетили больше 375 тысяч человек. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, всего в городе открыто 16 таких учреждений. Одним из самых популярных стал Дом-музей Тургенева, в котором была проведена комплексная реставрация. Часто москвичи и гости столицы посещали Музей Булгакова на Большой Садовой, который также известен как «нехорошая квартира» из романа «Мастер и Маргарита». Здесь можно увидеть оригинальную мебель, которая принадлежала писателю.
Популярностью в 2023 году пользовался Музей Николая Островского, который находится на Тверской улице. В нем также представлены личные вещи, фотографии и документы драматурга.
— Каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова вызвала новую волну интереса к местам, где разворачиваются действия в романе. Также популярен оказался дом Грибоедова, в который писатель поместил объединение литераторов МАССОЛИТ.