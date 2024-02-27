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В Москве за год планируют ввести в эксплуатацию пять мостов

Столичный департамент строительства в 2024 году запланировал ввод в эксплуатацию пяти искусственных сооружений - автомобильных и пешеходных мостов. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

В Москве за год планируют ввести в эксплуатацию пять мостов
© РИА Новости

"В этом году мы планируем завершить строительство пяти мостов. Это вело-пешеходный мост через реку Яуза у МГТУ им. Баумана. Окончание строительства - второй квартал 2024 года", - сказал Загрутдинов.

По его словам, еще четыре объекта будут введены до конца текущего года. Ориентировочный срок - четвертый квартал 2024 года.

"Это мост через реку Битца в рамках строительства участка южного направления МСД (Московского скоростного диаметра - прим. ТАСС) и мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Два пешеходных моста появятся на водоотводном канале, соединяющий остров Балчуг и Крымскую набережную и в Нагатинском затоне", - заключил глава депстроительства.

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Рафик Загрутдинов
МГТУ им. Баумана
Москва
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