Москвичам предложили стать волонтерами регионального форума в «Манеже»

В Москве 13 и 14 марта пройдет региональный форум «Молодой специалист — строитель будущего». Все желающие старше 18 лет до 8 марта могут подать заявку на участие в мероприятии в качестве волонтера. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

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Волонтеры будут будут встречать участников форума, помогать им ориентироваться на площадке, заниматься аккредитацией и отвечать на вопросы, выдавать сувенирную продукцию, сопровождать спикеров и многое другое. Работа добровольцев рассчитана на две смены. При подаче заявки необходимо указать удобные даты и смены, но предпочтение будет отдано заявителям, которые готовы помочь на двух сменах и более.

— Сейчас у всех, кто неравнодушен к композиции зданий, градостроительству и искусству, есть возможность стать волонтерами, которые впервые будут помогать на форуме «Молодой специалист — строитель будущего», — приводит слова Александра Левита официальный сайт мэра Москвы.

Ресурсный центр «Мосволонтер» отметил десятилетний юбилей. Организация объединяет более 1,22 миллиона человек и работает по 12 направлениям, в том числе спортивному, культурному и экологическому.