На фестивале «Самая читающая» переосмыслят манифест Маяковского

В Москве состоится литературный фестиваль «Самая читающая», который пройдет с 8 по 10 марта на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Пресс-служба литературного фестиваля «Самая читающая»

«На фестивале ведущие издательства покажут свою продукцию, здесь также состоятся встречи с замечательными русскими писателями, нашими современниками, пройдут дискуссии о русской литературе и культуре, спектакли, поэтические читки и многое другое», — поделился один из авторов идеи, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.

Всего в программе фестиваля четыре тематические части: «Слово печатное» (книжная ярмарка, литературные паблик-токи, автограф-сессии с писателями и др.), «Слово звучащее» (публичные поэтические чтения, перформанс «Цех оживших поэтов» режиссера Александра Пронькина, марафон поэзии и др.), «Слово тактильное» (интерактивные, познавательные игры и мастер-классы для детей) и программа от Российского общества «Знание», которое проведет 30 просветительских мероприятий о литературе.