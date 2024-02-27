Облачная погода без осадков ожидается в Москве 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.