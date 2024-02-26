В Москве вырос интерес к локациям из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»

Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова вызвала новую волну интереса к местам, где разворачиваются действия в романе. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в популярных локациях.

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Со дня премьеры, 25 января, трафик вырос на 15 процентов по сравнению с допрокатными днями в начале года. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза по сравнению со среднемесячным показателем.

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала ключевым местом притяжения впечатленных фильмом зрителей. Попытаться прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решили в три раза больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в новогодние праздники.

Вторым по посещаемости стал дом Грибоедова, в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ. В него заглядывали на 24 процента чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А. М. Горького.

На 22 процента чаще жители и гости столицы прогуливались на Патриарших прудах в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда. Это третье по популярности место, связанное с романом Булгакова.

Также поклонники произведения решили пройтись по местам, где бывала главная героиня романа: особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке романтики посещали на 20 процентов чаще, чем в обычные дни. При этом интересно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, остался без внимания. Показатель трафика здесь упал на 1 процент.