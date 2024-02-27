Собянин осмотрел строительство здания для музейно-выставочного центра «Коллекция»
26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство здания для музейно-выставочного центра «Коллекция» и станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии метро.
Оба объекта появятся в Даниловском районе, на территории, которую раньше занимал автомобильный завод ЗИЛ.
— Реорганизация такой огромной промзоны — один из крупнейших проектов не только в России, но и в мире, — подчеркнул Сергей Собянин.
На месте, где раньше стояли старые производственные корпуса, вырастают современные жилые кварталы со школами, детскими садами и поликлиниками. Для удобства жителей в районе «ЗИЛа» развивают транспортную инфраструктуру. За последние несколько лет здесь открыли две станции МЦК и станцию метро «Технопарк». До конца этого года планируют достроить станцию «ЗИЛ». Она будет связана пересадками с МЦК, а в перспективе и с Бирюлевской линией.
Это позволит улучшить транспортную доступность Даниловского района, а также спорткомплекса «ЦСКА Арена», Центра водных видов спорта, технопарка «ЗИЛ» и других объектов, в том числе музейно-выставочного центра «Коллекция». Его планируют открыть в этом году.
— Он станет частью артквартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе, — отметил мэр.
В новом музее будут проходить постоянные и временные выставки живописи, графики, скульптуры и других изящных искусств.
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
Как сообщил мэр в соцсетях, в этом году на Архитектурную премию Москвы подали рекордные 178 заявок. Среди предложенных проектов — транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома, которые построят по программе реновации, и коммерческое жилье. Оценивать их будет жюри, в состав которого войдут архитекторы, девелоперы, а также эксперты в сфере журналистики и культуры. Победителей объявят летом. Всего вручат 12 наград.