26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство здания для музейно-выставочного центра «Коллекция» и станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии метро.

Оба объекта появятся в Даниловском районе, на территории, которую раньше занимал автомобильный завод ЗИЛ.

— Реорганизация такой огромной промзоны — один из крупнейших проектов не только в России, но и в мире, — подчеркнул Сергей Собянин.

На месте, где раньше стояли старые производственные корпуса, вырастают современные жилые кварталы со школами, детскими садами и поликлиниками. Для удобства жителей в районе «ЗИЛа» развивают транспортную инфраструктуру. За последние несколько лет здесь открыли две станции МЦК и станцию метро «Технопарк». До конца этого года планируют достроить станцию «ЗИЛ». Она будет связана пересадками с МЦК, а в перспективе и с Бирюлевской линией.

Это позволит улучшить транспортную доступность Даниловского района, а также спорткомплекса «ЦСКА Арена», Центра водных видов спорта, технопарка «ЗИЛ» и других объектов, в том числе музейно-выставочного центра «Коллекция». Его планируют открыть в этом году.

— Он станет частью артквартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе, — отметил мэр.

В новом музее будут проходить постоянные и временные выставки живописи, графики, скульптуры и других изящных искусств.

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