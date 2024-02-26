Выставка об уральском добровольческом корпусе откроется в Музее Победы

Выставка «Победа — одна на всех» откроется в Музее Победы 27 февраля. Об этом в понедельник, 26 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Выставка приурочена ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. На ней будут представлены экспонаты из музеев Московской и Свердловской областей: элементы обмундирования участников корпуса, письма и фотографии с фронта.

— Уральский добровольческий танковый корпус стал первым в Советском Союзе межобластным соединением, которое полностью экипировалось на добровольные взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской областей, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Часть экспозиции посветят вкладу москвичей в победу. Посетители узнают о жителях района Нагатино, которые помогали строить танковую колонну, увидят личные вещи и документы работников Московского судостроительного и судоремонтного завода.

На торжественное открытие новой выставки приглашены депутат Московской городской думы Ольга Мельникова, советник министра образования и молодежной политики Свердловской области, кандидат исторических наук Изабелла Огоновская и другие почетные гости. Посетить выставку можно до 13 марта.