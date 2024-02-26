Бочкарев: «Детский» пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

В столичном районе Покровское-Стрешнево появится пешеходная зона без пересечения с проезжей частью между строящимися объектами детской инфраструктуры, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Безопасная пешеходная зона без пересечения с проезжей частью между строящимися объектами детской инфраструктуры появится в районе Покровское-Стрешнево. Маршрут протяженностью от 600 м до 1 км свяжет воедино жилую и социальную инфраструктуру, плейхаб и центральный парк. Он будет доходить до детского сада, который уже сдан в эксплуатацию, и до строящейся школы. По всей длине предусмотрено усиленное освещение», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

Бочкарев отметил, что «детский» маршрут будет проходить через бульвар, благоустроенный в 2023 году, игровые и спортивные площадки, расположенные вблизи детского сада и школы.

Уточняется, что вдоль маршрута будут располагаться разнообразные магазины и детские клубы и досуговые студии, а также семейные рестораны и кафе. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, проектом благоустройства также предусмотрено озеленение по всей пешеходной зоне: планируется высадить хвойные деревья, кустарники и цветники.

«Этот жилой комплекс в целом отличается высокой долей озеленения – под благоустройство отведено больше трети территории застройки. А мастер-планом предусмотрены протяженные пешие маршруты. Это благотворно влияет на восприятие всего комплекса и комфортное проживание в нем», – пояснил он.