Спрогнозирован срок таяния снега в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сугробы в Москве и Московской области не растают в следующем месяце. Соответствующим прогнозом она поделилась в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Специалист подчеркнула, что снег в указанных регионах, вероятно, растает как минимум в начале апреля. Она обратила внимание на то, что высота снежного покрова в столице сейчас вдвое выше нормы (62 см).

По словам Поздняковой, сугробы за ближайшую неделю немного станут меньше. И это произойдет не из-за таяния снега, а его испарения на фоне ветреной погоды, отметила собеседница. Обильных дождей, которые могли бы расправиться со снегом, не ожидается, добавила она.

Также в столице не прогнозируется роста сугробов, поскольку сильных снегопадов не будет, указала эксперт.