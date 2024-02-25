Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 25 февраля, поделилась видеороликом с обедающей бамбуком пандой Катюшей.

На кадрах видно, как детеныш косолапого грызет бамбуковую ветку. Малышка с аппетитом жует каждый листочек, а когда их уже не остается, переходит к самому деревянному стволу.

— Все листики на ветке побеждены, — пошутила Акулова в своем Telegram-канале.

Катюше из Московского зоопарка в субботу, 24 февраля, исполнилось шесть месяцев. В честь этого малышке вручили съедобные подарки, которые ей очень понравились. Детеныш больших панд получила в честь праздника бамбук, а также впервые в жизни попробовала морковку.

Акулова также поделилась кадрами, как Катюша отдыхает вместе со своей мамой Диндин после вечернего кормления.