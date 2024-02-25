Синоптики рассказали о последней зимней неделе в Москве

В последние дни календарной зимы Москву ждет небольшое похолодание и гололед. В начале марта над городом появится солнце, что создаст у горожан весеннее настроение. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает KP.RU.

В воскресенье, понедельник и вторник, 25 — 27 февраля, Гидрометцентр прогнозирует небольшое похолодание: днём 0…+2 градуса, ночью до 3…-4. Возможен мокрый снег или дождь. В воскресенье и понедельник метеорологи ждут гололед.

«К счастью, обойдется без ледяного дождя, но даже небольшие осадки при такой температуре могут создавать ледяную корку на дорогах, автомобилях и других поверхностях», — рассказала Позднякова.

Чуть ниже ноля ожидается ночью и днём 28 — 29 февраля.

В первых числах марта такая же температура, но с приходом антициклона осадки прекратятся, появится солнце, что создаст у горожан весеннее настроение.

Среднесуточная температура станет положительной только около 20 марта, что соответствует климатическим нормам.