$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Синоптики рассказали о последней зимней неделе в Москве

В последние дни календарной зимы Москву ждет небольшое похолодание и гололед. В начале марта над городом появится солнце, что создаст у горожан весеннее настроение. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает KP.RU.

Синоптики рассказали о последней зимней неделе в Москве
© РИА Новости

В воскресенье, понедельник и вторник, 25 — 27 февраля, Гидрометцентр прогнозирует небольшое похолодание: днём 0…+2 градуса, ночью до 3…-4. Возможен мокрый снег или дождь. В воскресенье и понедельник метеорологи ждут гололед.

«К счастью, обойдется без ледяного дождя, но даже небольшие осадки при такой температуре могут создавать ледяную корку на дорогах, автомобилях и других поверхностях», — рассказала Позднякова.

Чуть ниже ноля ожидается ночью и днём 28 — 29 февраля.

В первых числах марта такая же температура, но с приходом антициклона осадки прекратятся, появится солнце, что создаст у горожан весеннее настроение.

Среднесуточная температура станет положительной только около 20 марта, что соответствует климатическим нормам.

Ранее синоптики рассказали, что настоящая весна наступит 19 —21 марта.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Москва
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости