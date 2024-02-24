Панно «Звезда» в Московском дворце пионеров вернули исторический облик
Специалисты обновили панно «Звезда» в большом гостином зале первого корпуса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Реставраторы очистили поверхность панно от наслоившихся загрязнений, а вздутые или отходящие от основания места пропитали клеевым растровом. С помощью специального состава, максимально приближенного к оригинальной штукатурке, отремонтировали сколы.
Также восстановили фрагменты мозаики. Для этого плитки смальты оклеили зеркальной поталью и окрасили лаком золотистого цвета. После высыхания всех частей мозаики, их приклеили на место, перадает официальный сайт мэра Москвы.
В 2023 году в столице масштабно обновили 76 зданий и помещений организаций культуры. Ремонтные работы провели в театрах, библиотеках, учебных учреждениях. Всего за минувший год капитальный ремонт был проведен в 2309 зданиях города, было заменено 3866 лифтов.
Недавно завершился капитальный ремонт дома 1976 года постройки в столичном районе Бибирево. Также были окончены работы по восстановлению дома № 13, строение 1а, на Ленинградском проспекте. В зданиях специалисты отремонтировали фасады и инженерные коммуникации.