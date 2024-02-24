Панно «Звезда» в Московском дворце пионеров вернули исторический облик

Специалисты обновили панно «Звезда» в большом гостином зале первого корпуса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

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Реставраторы очистили поверхность панно от наслоившихся загрязнений, а вздутые или отходящие от основания места пропитали клеевым растровом. С помощью специального состава, максимально приближенного к оригинальной штукатурке, отремонтировали сколы.

Также восстановили фрагменты мозаики. Для этого плитки смальты оклеили зеркальной поталью и окрасили лаком золотистого цвета. После высыхания всех частей мозаики, их приклеили на место, перадает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году в столице масштабно обновили 76 зданий и помещений организаций культуры. Ремонтные работы провели в театрах, библиотеках, учебных учреждениях. Всего за минувший год капитальный ремонт был проведен в 2309 зданиях города, было заменено 3866 лифтов.