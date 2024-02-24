Панда Катюша из Московского зоопарка в субботу, 24 февраля, отмечает свои шесть месяцев. Об этом сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, детенышу косолапого уже вручили праздничные подарки. Малышка попробовала первую в своей жизни морковку — угощение Катюше очень понравилось.

— Она получила свою первую морковку, и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное, — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.

Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Малышку-панду назвали Катюшей.

Новые тематические брелоки «Тройка» с малышкой-пандой поступили в продажу в столице. А в конце января в Москве выпустили три варианта обновленной карты «Тройка» с изображением Катюши.