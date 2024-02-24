«Первая в жизни морковка»: панде Катюше исполнилось шесть месяцев
Панда Катюша из Московского зоопарка в субботу, 24 февраля, отмечает свои шесть месяцев. Об этом сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, детенышу косолапого уже вручили праздничные подарки. Малышка попробовала первую в своей жизни морковку — угощение Катюше очень понравилось.
— Она получила свою первую морковку, и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное, — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.
Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Малышку-панду назвали Катюшей.
Новые тематические брелоки «Тройка» с малышкой-пандой поступили в продажу в столице. А в конце января в Москве выпустили три варианта обновленной карты «Тройка» с изображением Катюши.
В конце декабря свой 29-й день рождения отпраздновала белая медведица Симона из Московского зоопарка. За эти годы она стала мамой для 15 медвежат и совершила переезд из Санкт-Петербурга в столицу.