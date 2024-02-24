Собянин: Дорогу Саларьево — Калужское шоссе планируем открыть в 2028 году

Новую дорогу Саларьево — Калужское шоссе в Новой Москве планируется открыть для проезда в 2028 году. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово, — рассказал он.

По словам главы города, длина трасы составит больше пяти километров. В ходе работ специалисты построят две эстакады, а также мост через реку Сосенку.

Всего в Новой Москве уже возвели больше 380 километров дорог, в том числе 10 дублеров МКАД и ЦКАД, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.