Первый дом по программе реновации расселили в Лефортово

В Лефортово расселили первый дом по программе реновации, он находится по адресу: ул. Шепелюгинская, д. 14. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

«Около 50 жителей, ранее проживавших в этом доме, получили современное комфортное жилье, соответствующее всем стандартам программы реновации, в расположенной рядом новостройке по адресу: ул. Шепелюгинская, д. 16а», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина .

Таким образом, жильцам не пришлось менять свои привычки и знакомые маршруты до школ, поликлиник и магазинов. На месте расселенного здания возведут еще одну новостройку. Левкин добавил, что переселение по программе реновации в Лефортово началось летом 2022 года, под него передали уже три новостройки. Первый этап программы реализован почти на 89%. Всего в районе планируют расселить 40 старых домов, в которых живут 6,5 тыс. человек.