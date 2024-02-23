В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

Снежный покров в Москве достиг 63 см, побив установленный свыше 100 лет назад суточный рекорд, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Об этом пишет РИА «Новости».

Котилевская отметила, что максимальная высота снега, зафиксированная 23 февраля, составляла 60 см. Сугробы достигали таких показателей в 1902 году, уточнила синоптик.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичный регион продолжают поступать порции теплого воздуха.

«Именно с этими порциями тепла был связан снежок, что прошел в ночь на 23 февраля», — пояснила метеоролог.