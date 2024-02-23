Собянин: Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа
Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— По договоренности с Министром обороны Сергеем Шойгу мы провели комплексную реставрацию исторического здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб МВО, — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1778–1780 годах архитектором Николаем Леграном. В нем находился Кригскомиссариат. С 1933 по 2010 год там размещался штаб Московского военного округа.
Собянин отметил, что в конце 1990-х в здании начались ремонтные работы, однако они не были закончены, а конструкции пришли в негодность. В октябре 2023 года реставрационные работы были возобновлены.
В 2023 году в столице масштабно обновили 76 зданий и помещений организаций культуры. Ремонтные работы провели в театрах, библиотеках, учебных учреждениях. Кроме того, за минувший год капитальный ремонт был проведен в 2309 зданиях города, было заменено 3866 лифтов.