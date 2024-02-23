Собянин: Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа

Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— По договоренности с Министром обороны Сергеем Шойгу мы провели комплексную реставрацию исторического здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб МВО, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1778–1780 годах архитектором Николаем Леграном. В нем находился Кригскомиссариат. С 1933 по 2010 год там размещался штаб Московского военного округа.

Собянин отметил, что в конце 1990-х в здании начались ремонтные работы, однако они не были закончены, а конструкции пришли в негодность. В октябре 2023 года реставрационные работы были возобновлены.