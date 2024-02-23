Расписание поездов изменится в праздники на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

В День защитника отечества и последующие выходные изменится расписание движения поездов. Так, поменяется расписание на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 с 18:20 23 февраля до 06:00 25 февраля.

24 февраля до 16:00 не будут курсировать составы на участке от Красного Балтийца до Курской. Помимо этого, до станций Гражданская, Дмитровская, Марьина Роща, Рижская, Площадь Трех Вокзалов МЦД-2 и обратно поезда также не будут ходить. На участке от Марьиной Рощи до Курской необходимо выбирать альтернативные маршруты на МЦД-4.

На Рижском направлении отменили ряд составов. Со стороны Нахабина поезда следуют от или до станций Стрешнево и Красный Балтиец. Интервалы движения увеличат до часа, а с утра 24 февраля и до 16:00 — до двух часов. Интервалы движения на Курском направлении будут увеличены до получаса, будет изменено количество остановок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, движение на нескольких улицах столицы временно ограничат в связи с проведением праздничных мероприятий. В то же время городские парковки на всех улицах столицы станут бесплатными 23 и 24 февраля.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества.