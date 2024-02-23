Москвичам пообещали теплые и солнечные выходные

В Москве на выходных будет стоять теплая и ветреная погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 24 февраля, температура повысится до трех градусов тепла.

© News.ru

В выходные дни погода в столице будет теплая, но ветреная. Ночью температура воздуха в субботу составит от 0 до минус 3 градусов, днем – порядка 1-3 градусов тепла. В воскресенье погода станет более контрастной, и температура начнет понижаться. В наибольшей степени это проявится в начале следующей недели, — заявил Шувалов.

Шувалов в разговоре с NEWS.ru ранее заявил, что температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений. Также ожидается понижение давления, добавил синоптик.

Метеоролог добавил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, температура воздуха составит от нуля до +2 градуса. В выходные дни столбики термометров покажут до +5 градусов.