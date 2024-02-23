Посвященный Олегу Янковскому маршрут появился на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный народному артисту СССР Олегу Янковскому. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

— Пользователи узнают, как начиналась его карьера в столице, о самых значимых ролях и о том, какая из них принесла ему первое профессиональное признание, а также увидят, где работал и жил артист, — следует из сообщения.

Первая точка маршрута — киностудия «Мосфильм». Среди знаковых ролей артиста, снятых на студии — волшебник из «Обыкновенного чуда», а также заглавные роли в «Убить дракона» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Далее маршрут проходит через театр «Ленком Марка Захарова». В труппе театра Янковский был с 1973 года. На сцене Ленкома актер проработал более 35 лет. Еще одно знаковое место в биографии народного артиста — Центральный дом кино, в котором проходили премьеры с его участием, например, первый показ киноленты «Приходи на меня посмотреть».

Значимой точкой в маршруте также стал дом в стиле сталинского ампира на Комсомольском проспекте, где Олег Янковский жил с семьей с конца 1980-х годов до своей смерти в 2009 году, передает официальный сайт мэра Москвы.