Москва получила Всероссийскую туристическую премию

Москва стала лауреатом III Всероссийской туристической премии (Russian Travel Awards), город признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

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— Каждый пятый российский путешественник приезжает в Москву вместе с семьей. Гостей привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ, — отметила она.

По словам заммэра, на премии представили познавательную программу «Играй в Москву». Проект предлагает взрослым и детям изучить столицу, пройдя по семи маршрутам, которые включают 90 локаций, 50 знаковых объектов и 130 интерактивных заданий.

Еще один высоко оцененный жюри формат — «Город открытий». 10 тысяч детей и подростков посетили столичные галереи, стадионы, производства и креативные пространства.

Помимо этого, в ходе церемонии награждения столица получила два специальных приза от организаторов премии. Москва была отмечена за активное развитие делового туризма и за лучший межрегиональный проект «Три столицы: от рассвета до заката», созданный при участии Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ежедневно столичные гиды проводят порядка 500 экскурсий по городу на разные темы. Об этом накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.