Канатная дорога в Лужниках изменит режим работы 23 февраля из-за салюта

Московская канатная дорога изменит график работы во второй половине дня 23 февраля в связи с праздничным салютом. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

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— 23 февраля в связи с организацией и проведением праздничного салюта станция Лужники Московской канатной дороги будет закрыта с 15:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что высадка и посадка пассажиров будет осуществляться только со станции Воробьевы горы. А с 20:00 канатная дорога остановит свою работу, передает ТАСС.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества. Кроме того, для жителей столицы подготовили видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.