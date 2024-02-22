Москвичам рассказали, как столицу украсили ко Дню защитника Отечества

Свыше двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более двух тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты, — сообщил он.

По словам заммэра, для жителей столицы также подготовили видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Кроме того, плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства вблизи столичной мэрии, Госдумы и Совета Федерации.

Бирюков отметил, что на Фрунзенской набережной, напротив Министерства обороны России, установили праздничную декоративную конструкцию в виде звезды, а на Манежной площади у памятника Георгию Жукову оформили тематическую фотозону.

Помимо этого, световые арки в честь праздника появятся в Камергерском и Газетном переулках, а на Тверском бульваре в цвета российского флага окрасят световой тоннель, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».