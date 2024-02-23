Московская неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта

Московская неделя моды пройдет в столице во второй раз с 1 по 8 марта. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили в департаменте культуры города.

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Новые коллекции российских и иностранных дизайнеров можно будет увидеть в Центральном выставочном зале «Манеж» и в рамках Международной выставки-форума «Россия». Отмечается, что в первый и последний дни недели моды в павильоне № 75 на ВДНХ пройдут коллективные показы отечественных дизайнеров с участием артистов.

В «Манеже» модные показы пройдут с 2 по 7 марта. В павильоне будет работать маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских брендов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заявки на участие во второй Московской неделе моды подали 1038 дизайнеров из 72 регионов России. Об этом во вторник, 30 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году организаторы Недели моды приняли на 20 процентов заявок больше, чем в прошлом.