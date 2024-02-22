В Москве десятки новых улиц вошли в зону платных парковок

22 февраля в зону действия парковочных разрешений в Москве вошел еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Единого транспортного портала столицы, в зону платных парковок вошли участки в пяти районах: Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща. Местные жители смогут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно — срок предоставления услуги составляет 6 рабочих дней. Для остальных водителей стоимость парковки составит от 60 до 80 рублей в час.

Напомним, что в последний раз зона платной парковки в столице расширялась 22 января. Резидентные разрешения начали действовать еще на 50 участках в девяти районах. В обоих случаях изменения были согласованы муниципальными депутатами. Как отмечали в Дептрансе Москвы, расширение затрагивает самые загруженные улицы вблизи больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где местным жителям трудно было найти место для парковки рядом с домом.