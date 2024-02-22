Москвичи выбрали название для проекта по финансовому просвещению в библиотеках

Проект по финансовому просвещению в столичных библиотеках по результатам голосования на платформе «Активный гражданин» получил название «Азбука финансовой грамотности». Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

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— Городские библиотеки превратились в новые центры финансового просвещения. (...) На их площадках любой житель может регулярно встречаться с экспертами, получать практические финансовые советы, смотреть любимое кино, участвовать в мастер-классах, играть в тематические игры, — рассказала она.

Более года столичные департамент финансов и департамент культуры проводят в библиотеках мероприятия по повышению финансовой грамотности. По словам Зяббаровой, следующее мероприятие в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности» состоится 29 февраля в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова в 15:00.

Эксперты центра финансовой грамотности проведут лекцию о правилах безопасного финансового поведения, способах защиты сбережений и персональных данных и противодействии мошенникам, передает официальный сайт мэра Москвы.