Москвичам объяснили, как 23 февраля вернуть эвакуированный автомобиль

«Мы убедительно просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не парковаться под запрещающими знаками и на тротуарах. Но если все же ваш автомобиль эвакуировали по решению МАДИ, в выходной день 23 февраля можно будет получить разрешение на его выдачу», – говорится в сообщении.