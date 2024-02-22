Москвичам объяснили, как 23 февраля вернуть эвакуированный автомобиль

Вернуть эвакуированный автомобиль 23 февраля можно будет в четырех пунктах МАДИ
Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля 23 февраля можно будет в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы убедительно просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не парковаться под запрещающими знаками и на тротуарах. Но если все же ваш автомобиль эвакуировали по решению МАДИ, в выходной день 23 февраля можно будет получить разрешение на его выдачу», – говорится в сообщении.
Уточняется, что пункты МАДИ на спецстоянках ГКУ «АМПП» будут работать в выходной по адресам: проезд Одоевского, вл. 3 (круглосуточно), проезд Энтузиастов, вл. 3 (круглосуточно), ул. Вагоноремонтная, владение 4А (круглосуточно), ул. Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).
В ведомстве добавили, что сервисный центр «Московский транспорт» по адресу ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 23 февраля будет закрыт.
«Узнать о местонахождении автомобиля можно по телефону: 8-495-539-54-54 или 3210 (с мобильного, круглосуточно), а также в приложении «Парковки России», – заключили в Дептрансе.