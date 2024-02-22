Москвичам рассказали о праздничной программе с 23 по 25 февраля

В период праздничных дней, с 23 по 25 февраля, жители и гости столицы смогут посетить лекции и полезные занятия, выставки и спектакли, а также потанцевать на льду. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

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В Парке Горького с 22 февраля стартует цикл лекций о его истории, а в парке «Северное Тушино» состоится урок по росписи тканевой сумки-шопера. Кроме того, днем в саду «Эрмитаж» проведут спортивные занятия и мини-игры.

В выставочном центре «Фили-холл» пройдет детский кукольный спектакль «Сказка с поворотом», а в парке Дружбы состоится творческая встреча с писательницей Татьяной Крыловой. В свою очередь ландшафтный парк «Митино» приглашает ребят в школу юного археолога, предает официальный сайт мэра Москвы.

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдет специальная программа. Гости смогут совершить виртуальный полет над уменьшенной копией столицы и узнать больше о ее достопримечательностях.