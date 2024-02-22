Москвичам напомнили о режиме работы соцучреждений в праздники с 23 по 25 февраля

В праздничные дни с 23 по 25 февраля социальные учреждения столицы будут действовать по особому графику. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

— Ряд социальных учреждений перейдет на индивидуальный график работы, но большая часть из них продолжит оказывать услуги москвичам в обычном режиме. Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля, — отметила Ракова.

Так, 23 и 25 февраля взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00, а 24 февраля — с 09:00 до 18:00. В эти же часы будут работать аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу в прежнем режиме.

Офисы «Мои документы» 23 февраля не будут принимать посетителей, а 22 и 24 февраля они откроются по обычному графику. Районные центры госуслуг работают с 08:00 до 20:00, а флагманские — с 10:00 до 22:00. В обычном режиме будут действовать центры московского долголетия, единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, ветеринарные клиники. Во всех дворцах бракосочетания 22 февраля — сокращенный день, они будут открыты до 17:00, 23 февраля — выходной, с 24 февраля они заработают в обычном режиме, а в воскресенье будут проходить торжественные церемонии бракосочетания на площадках проекта «Новые адреса счастья», передает официальный сайт мэра Москвы.